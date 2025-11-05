Manchester City ist eine Nummer zu groß für den BVB. Die Offensive des englischen Topteams spielt zu stark für die Westfalen. Auch ein Ex-Dortmunder trifft.
05.11.2025 - 22:52 Uhr
Manchester - Vorne zu harmlos, hinten überfordert: Borussia Dortmund hat bei Manchester City die erste Niederlage in dieser Champions-League-Saison kassiert. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac unterlag dem englischen Spitzenteam von Starcoach Pep Guardiola verdient mit 1:4 (0:2). Die weltklasse besetzte Offensive der Cityzens um den Ex-Dortmunder Erling Haaland zeigte der zuletzt so stabilen Dortmunder Defensive ihre Grenzen auf.