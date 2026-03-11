Bayer Leverkusen verpasst gegen den englischen Spitzenreiter in der Schlussphase einen Überraschungssieg. Ausgerechnet ein früherer Bayer-Profi wird im Achtelfinal-Hinspiel zum Spielverderber.
11.03.2026 - 20:37 Uhr
Leverkusen - Rückkehrer Kai Havertz hat einen möglichen Überraschungssieg von Bayer Leverkusens gegen den FC Arsenal verhindert. Der deutsche Nationalspieler traf nach langer Bayer-Führung spät per Foulelfmeter und rettete den Londonern ein Unentschieden. Die von Kasper Hjulmand trainierten Leverkusener trennten sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 1:1 (0:0) vom englischen Tabellenführer.