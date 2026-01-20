Am heutigen Dienstag, dem 20. Januar 2026, trifft Inter Mailand in der Champions League auf den FC Arsenal. Der FC Arsenal weist in der Champions League bislang eine makellose Bilanz auf. Die Gunners gewannen alle sechs Gruppenspiele und mussten dabei lediglich einen Gegentreffer hinnehmen. Auch Inter Mailand wusste in der Königsklasse zu überzeugen. Der Vorjahresfinalist startete mit vier Siegen in Folge in die Ligaphase, ehe in den darauffolgenden beiden Partien Niederlagen folgten. Mit Blick auf die Defensive stellt Inter hinter Arsenal die zweitbeste Abwehr der Ligaphase.

Inter Mailand gegen FC Arsenal heute im TV

Das Spiel Inter Mailand gegen FC Arsenal findet im Guiseppe Meazza in Mailand statt. Der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, können das Spiel auch live im TV und Stream verfolgen.

Teams : Inter Mailand, FC Arsenal

: Inter Mailand, FC Arsenal Wettbewerb : UEFA Champions League 2025/26, Ligaphase, 7. Spieltag

: UEFA Champions League 2025/26, Ligaphase, 7. Spieltag Datum und Uhrzeit : 20.01.2026, 21:00 Uhr

: 20.01.2026, 21:00 Uhr Stadion/Spielort: Guiseppe Meazza, Mailand

In Deutschland wird das CL-Spiel Inter Mailand und dem FC Arsenal leider nicht im Free-TV übertragen. Die TV-Rechte für die Live-Übertragung der Champions League teilen sich die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime. Während Amazon-Kunden in der Ligaphase jeden Dienstag das Topspiel schauen können, sind alle anderen Begegnungen bei DAZN zu sehen. Die Konferenzen überträgt ebenfalls DAZN – am Dienstag jedoch ohne das Topspiel.

Das ZDF bleibt allerdings eine feste Adresse am Mittwochabend. Dann läuft im Free-TV ab 23:00 Uhr „sportstudio UEFA Champions League“ mit ausführlichen Zusammenfassungen der Partien. Die nächste Ausgabe steht am Mittwoch, 20. Januar 2026, 23:00 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Fernsehzuschauer bekommen dann in der 60-minütigen Show die Highlights der Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews zu sehen. Ein umfassendes Angebot mit Highlights und Zusammenfassungen finden Fußballfans auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.

Inter Mailand gegen FC Arsenal heute im Stream

Die Partie zwischen Inter Mailand gegen FC Arsenal wird in Deutschland exklusiv von DAZN im Livestream übertragen. Um die Partie live verfolgen zu können, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN. Hier geht es direkt zur Paket-Übersicht und zum DAZN-Angebot.