Am Dienstag empfängt Inter Mailand in der Ligaphase der UEFA Champions League den FC Arsenal. Welcher Sender überträgt live im Stream und TV?
Am heutigen Dienstag, dem 20. Januar 2026, trifft Inter Mailand in der Champions League auf den FC Arsenal. Der FC Arsenal weist in der Champions League bislang eine makellose Bilanz auf. Die Gunners gewannen alle sechs Gruppenspiele und mussten dabei lediglich einen Gegentreffer hinnehmen. Auch Inter Mailand wusste in der Königsklasse zu überzeugen. Der Vorjahresfinalist startete mit vier Siegen in Folge in die Ligaphase, ehe in den darauffolgenden beiden Partien Niederlagen folgten. Mit Blick auf die Defensive stellt Inter hinter Arsenal die zweitbeste Abwehr der Ligaphase.