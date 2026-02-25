Die UEFA Champions League 2025/26 geht diese Woche mit den Playoffs weiter. Wer überträgt live im TV? Gibt es einen kostenlosen Stream?
Am heutigen Mittwoch, dem 25. Februar 2026, geht die UEFA Champions League mit Teil zwei der Playoffs weiter. Für den BVB geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach dem Remis in Leipzig und vor dem Topduell gegen Bayern München will Borussia Dortmund bei Atalanta Bergamo ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Dank des souveränen Hinspielerfolgs geht Dortmund mit einem 2:0-Vorsprung ins Rückspiel bei den heimstarken Italienern, die am Wochenende noch die SSC Neapel schlugen. Zudem sind mit Real Madrid und Paris Saint-Germain zwei Fußball-Schwergewichte im Einsatz. Die Spanier treffen auf Benfica, die Franzosen auf Ligakonkurrent Monaco. Zudem will Turin das kleine Wunder schaffen und gegen Galatasaray das 2:5 aus dem Hinspiel egalisieren.