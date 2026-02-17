Die UEFA Champions League 2025/26 geht diese Woche mit den Playoffs weiter. Wer überträgt live im TV? Gibt es einen kostenlosen Stream?
Am heutigen Dienstag, dem 17. Februar 2026, geht die UEFA Champions League mit den Playoffs weiter. Borussia Dortmund kämpft seit Wochen mit Abwehrsorgen. Für das wichtige Playoff-Spiel gegen Atalanta Bergamo muss BVB-Coach Niko Kovac nun besonders kreativ werden, denn mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle fallen die Innenverteidiger Nummer drei und vier aus. Vor heimischem Publikum stehen die Dortmunder damit vor einer noch größeren Herausforderung, um den Grundstein für den Achtelfinaleinzug zu legen.