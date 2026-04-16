Die Bayern stehen im Halbfinale der Champions League. Dort treten sie im Hinspiel unter erschwerten Bedingungen an. Der Sportvorstand erfährt davon im TV-Interview.
16.04.2026 - 00:00 Uhr
München - Der FC Bayern München muss im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain ohne seinen Trainer Vincent Kompany auskommen. Seine dafür ursächliche Gelbe Karte beim spektakulären 4:3 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid kritisierte der 40-Jährige. Es war seine dritte im Wettbewerb.