Landrat für den VfB in Madrid: 90 Minuten Seite an Seite mit dem Real-Boss

Dietmar Allgaier hat derzeit einen vollen Terminkalender. Am Montag flog er nach Spanien, am Mittwoch ging es mit den Roten zurück nach Stuttgart. Dazwischen liegen unvergessliche Momente.

Karin Götz 18.09.2024 - 15:02 Uhr

Wenn der VfB in der Champions League im Bernabeu-Stadion gegen Real Madrid spielt, darf der Präsident natürlich nicht fehlen. Für Dietmar Allgaier – Landrat im Kreis Ludwigsburg und seit Anfang August Interimspräsident des VfB Stuttgart – ging mit der Reise ein Traum in Erfüllung. „Das würde sicher jedem Fußballfan so gehen“, sagt der 58-Jährige am Mittwochmittag kurz vor dem Abflug zurück nach Stuttgart.