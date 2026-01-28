Mission erfüllt: Bayer Leverkusen sichert sich mit einem klaren Sieg gegen Villarreal das Ticket für die Playoffs der Champions League. Ein Doppelpack von Malik Tillman ebnet den Weg.
28.01.2026 - 22:53 Uhr
Leverkusen - Bayer Leverkusen hat mit einem überzeugenden Sieg die Playoffs in der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Kasper Hjulmand setze sich gegen den FC Villarreal problemlos mit 3:0 (2:0) durch und sicherte sich den Einzug in die Zwischenrunde. Vor 30.210 Zuschauern in der ausverkaufen Leverkusener Arena erzielten Malik Tillman mit einem Doppelpack (12. und 35. Minute) und Alejandro Grimaldo (57.) die Treffer.