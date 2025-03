Am kommenden Sonntag können die Ludwigsburger Handballerinnen den Viertelfinaleinzug in der Champions League perfekt machen. Die Ausgangslage ist hervorragend.

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg stehen in der Champions League vor dem Einzug ins Viertelfinale. Beim 31:21 (14:10) im Hinspiel gegen Krim Ljubljana bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung nach dem Seitenwechsel mit sieben Toren nacheinander deutlich aus.

Glänzende Ausgangsposition

Am Ende schmolz die zwischenzeitliche 15-Tore-Führung zwar noch einmal zusammen. Dennoch sicherte sich der deutsche Meister von Trainer Jakob Vestergaard eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Sonntag in Slowenien.

Lesen Sie auch

Die Gruppenphase hatte der Bundesligist als fünftbestes von acht Teams abgeschlossen.