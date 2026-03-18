Wer steht gegen Atalanta Bergamo im Kasten des FC Bayern? Vielleicht sogar ein Teenager? Die Frage dürfte sich endgültig geklärt haben.
18.03.2026 - 14:53 Uhr
München - Der FC Bayern München wird einem Medienbericht zufolge mit Jonas Urbig im Tor heute (21.00 Uhr/DAZN) das Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo beginnen. Wie der TV-Sender Sky berichtet, wird der 22-Jährige eine Woche nach seiner Gehirnerschütterung im Achtelfinalhinspiel wieder im Kasten des deutschen Fußball-Rekordmeisters stehen.