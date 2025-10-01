Reals Superstar Kylian Mbappé ist in seiner zweiten Saison nicht zu stoppen. Sein Trainer schwärmt, doch der Franzose ist längst nicht zufrieden.
01.10.2025 - 05:07 Uhr
Almaty - Mit seinen Champions-League-Toren 58 bis 60 hat Kylian Mbappé in der ewigen Torjägerliste Thomas Müller abgehängt, doch zufrieden ist der Superstar von Real Madrid noch lange nicht. "Ich will immer mehr", sagte der Franzose nach seinen drei Toren beim klaren 5:0 beim Champions-League-Neuling Qairat Almaty aus Kasachstan. "Es hätten auch mehr sein können. Ich werde daran arbeiten, noch effizienter zu sein." Ex-Bayern-Profi Müller kommt auf 57 Treffer in der Champions League.