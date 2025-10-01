Reals Superstar Kylian Mbappé ist in seiner zweiten Saison nicht zu stoppen. Sein Trainer schwärmt, doch der Franzose ist längst nicht zufrieden.

Almaty - Mit seinen Champions-League-Toren 58 bis 60 hat Kylian Mbappé in der ewigen Torjägerliste Thomas Müller abgehängt, doch zufrieden ist der Superstar von Real Madrid noch lange nicht. "Ich will immer mehr", sagte der Franzose nach seinen drei Toren beim klaren 5:0 beim Champions-League-Neuling Qairat Almaty aus Kasachstan. "Es hätten auch mehr sein können. Ich werde daran arbeiten, noch effizienter zu sein." Ex-Bayern-Profi Müller kommt auf 57 Treffer in der Champions League.

Fünf Tore in zwei Spielen in der Königsklasse, acht Treffer in sieben Partien in der spanischen Meisterschaft: Mbappé ist in seiner zweiten Saison in Madrid derzeit der Garant für Real. "Wir brauchen seine Qualität, um uns zu entfalten", erklärte Trainer Xabi Alonso und betonte: "Er ist in jedem Spiel entscheidend. Er ist vor dem Tor entscheidend, wir müssen mit ihm arbeiten, um ihm Chancen zu geben."

Alonso schwärmt von seinem Superstar

Auch wenn beim Champions-League-Rekordsieger in dieser Saison noch längst nicht alles rund läuft: auf Mbappé ist derzeit Verlass. "Er kann eine fantastische Saison abliefern", sagte Coach Alonso. "Im Moment bin ich sehr zufrieden mit ihm, weil er auch einen positiven Einfluss auf seine Teamkollegen hat."

Mbappé steht mit seinen 60 Champions-League-Toren nun auf Rang sechs der ewigen Torjägerliste. Auf Rang fünf ist sein Vorgänger im Real-Trikot, der Spanier Raúl, mit 71 Treffern. An der Spitze steht Cristiano Ronaldo, der in der Königsklasse 140 Tore erzielt hat.