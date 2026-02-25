Bayer Leverkusen erreicht das Achtelfinale der Champions League. Ein früherer Fußball-Weltmeister geht mit dem Team trotzdem hart ins Gericht. Auch die Spieler sind selbstkritisch.
25.02.2026 - 05:25 Uhr
Leverkusen - Der frühere Fußball-Weltmeister Christoph Kramer ist mit Bayer Leverkusen nach dem 0:0 im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Olympiakos Piräus hart ins Gericht gegangen. "Wir müssen nicht darüber reden, das Spiel war insgesamt große Scheiße", schimpfte der TV-Experte bei Amazon Prime.