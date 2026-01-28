Der FC Bayern sichert sich eine Top-Ausgangslage für die K.-o.-Phase der Champions League. Dortmund und Leverkusen erreichen zumindest die Playoffs. Es kann ein frühes deutsches Duell geben.
28.01.2026 - 23:00 Uhr
Berlin - Der FC Bayern München steht als einziger Fußball-Bundesligist direkt im Achtelfinale der Champions League. Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund erreichten am letzten Spieltag der Vorrunde zumindest die Playoffs - und könnten dort je nach Auslosung bereits aufeinandertreffen. Eintracht Frankfurt war bereits zuvor ausgeschieden.