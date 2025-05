Paris Saint-Germain hat zum zweiten Mal das Endspiel der Champions League erreicht. Der französische Fußball-Meister gewann nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel das zweite Duell mit dem FC Arsenal 2:1 (1:0). Fabian Ruiz erzielte in der 27. Minute die Führung, der frühere Bundesligaprofi Achraf Hakimi erhöhte (72.). Kurz zuvor vergab Vitinha einen Handelfmeter (69.) für PSG. Bukayo Saka (76.) sorgte nur noch für den Anschlusstreffer von Arsenal.

Damit geht es für Paris am 31. Mai in der Münchner Allianz Arena gegen Inter Mailand um den ersten Triumph in der europäischen Königsklasse. Noch mit Thomas Tuchel als Trainer hatte Paris vor fünf Jahren mit 0:1 im Finale gegen den FC Bayern München den großen Titel verpasst.