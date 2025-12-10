Bayer Leverkusen muss im Champions-League-Spiel gegen Newcastle kurzfristig ohne Cheftrainer Kasper Hjulmand auskommen. An der Seitenlinie übernimmt ein Co-Trainer.

dpa 10.12.2025 - 19:50 Uhr

Leverkusen - Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand verpasst das Champions-League-Duell gegen Newcastle United. Der Däne werde "aus persönlichen Gründen heute Abend nicht an der Seitenlinie stehen. Co-Trainer Rogier Meijer übernimmt", teilte der Fußball-Bundesligist rund 90 Minuten vor Anpfiff mit. Weitere Details nannte der Verein nicht.