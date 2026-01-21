Nach dem „peinlichen“ 1:3 in der Champions League bei Bodö/Glimt sei dies „das Mindeste“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Spieler.
21.01.2026 - 18:45 Uhr
Die Stars vom englischen Fußball-Spitzenklub Manchester City um Torjäger Erling Haaland haben ihren 374 mitgereisten Fans nach der Champions-League-Pleite beim FK Bodö/Glimt (1:3) die Ticketkosten erstattet. "Unsere Fans bedeuten uns alles", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch von den Kapitänen Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri und Haaland.