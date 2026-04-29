Paris Saint-Germain muss vor dem Spiel beim FC Bayern einen personellen Rückschlag verkraften. Im Hinspiel-Kracher mit neun Toren hat sich ein wichtiger Spieler verletzt.
29.04.2026 - 20:49 Uhr
Paris - Titelverteidiger Paris Saint-Germain muss im Rückspiel des Halbfinal-Krachers der Champions League beim FC Bayern München auf einen wichtigen Abwehrspieler verzichten. Wie der Club mitteilte, erlitt Achraf Hakimi beim 5:4 im Hinspiel in Paris bei einem Zweikampf mit Konrad Laimer eine Verletzung am rechten Oberschenkel.