Der Marokkaner werde in den kommenden Wochen nicht spielen können, hieß es auf der Homepage des französischen Hauptstadtclubs. Der 27-Jährige hatte sich auch schon bei der 1:2-Niederlage von PSG in der Gruppenphase gegen die Bayern eine Verletzung zugezogen (verstauchter Knöchel). Das Rückspiel steigt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) kommender Woche in München.