Nur vier Wochen nach dem Duell in der Ligaphase tritt Bayer Leverkusen erneut bei Olympiakos Piräus an. Unter ohrenbetäubendem Lärm behält die Werkself diesmal die Nerven.
18.02.2026 - 22:59 Uhr
Piräus - Bayer Leverkusen hat im Hexenkessel von Olympiakos Piräus einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale gemacht. Dank Doppelpacker Patrik Schick gewann der Fußball-Bundesligist das Playoff-Hinspiel beim griechischen Meister mit 2:0 (0:0). Vier Wochen nach der 0:2-Niederlage in der Ligaphase an selber Stelle gelang damit diesmal die Revanche.