Kein Endspiel, sondern das vorzeitige Aus: Eintracht Frankfurt wird sich nächste Woche aus der Champions League verabschieden. Bei der Niederlage in Baku erinnert vieles an die Toppmöller-Zeit.
21.01.2026 - 21:09 Uhr
Baku - Die weißen Trikots von Eintracht Frankfurt verschwanden zunächst in einer schwarzen Jubeltraube von Außenseiter FK Karabach Agdam - und dann so schnell wie möglich in der Kabine. Nach dem bitteren Last-Minute-K.o. in der Champions League wollten Robin Koch und seine Kollegen in der eisigen Kälte von Baku nur noch weg.