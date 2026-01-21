Ungewohnte Bilder in der Münchner Arena. In der Südkurve stehen keine Bayern-Fans. Und Kane verschießt einen Elfmeter. Trotzdem ist der Engländer der Matchwinner beim 2:0 gegen Saint-Gilloise.
21.01.2026 - 22:54 Uhr
München - Dank Torjäger Harry Kane hat der FC Bayern München das erste Etappenziel in der Champions League vorzeitig erreicht. Der Engländer führte den deutschen Fußball-Rekordmeister mit einem Doppelschlag in der 52. und 55. Minute zum 2:0 (0:0) gegen Belgiens Champion Royale Union Saint-Gilloise. Einen weiteren Strafstoß schoss der bis Mittwochabend in der Königsklasse im Bayern-Trikot unfehlbare Kane an die Latte (81.).