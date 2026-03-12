Havertz trifft gegen seinen Ex-Club, doch Bayer bleibt kämpferisch. Kapitän Andrich blickt zuversichtlich Richtung London. Der Bayer-Geschäftsführer spricht über eine mögliche Havertz-Rückkehr.
Leverkusen - Am liebsten würde Simon Rolfes Kai Havertz irgendwann wieder im Trikot von Bayer Leverkusen sehen. "Immer wenn wir sprechen, fange ich schon mal an, ein bisschen zu graben", sagte der Leverkusener Sportgeschäftsführer in den Katakomben der BayArena und lachte. Zuvor hatte der deutsche Nationalspieler des FC Arsenal gezeigt, wie weh er seiner alten Liebe tun kann.