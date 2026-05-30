Kai Havertz trifft früh und schreibt deutsche Fußball-Geschichte. Doch Paris Saint-Germain rettet sich dank des Weltfußballers in die Verlängerung. Die Entscheidung fällt vom Punkt.
30.05.2026 - 21:14 Uhr
Die Titeljäger von Paris Saint-Germain haben sich in einem Elfmeterkrimi erneut zum Champion-League-Sieger gekrönt und Arsenals Traum vom historischen Triumph Millimeter vor dem Ziel zerstört. Trotz eines frühen Treffers des deutschen Fußball-Nationalspielers Kai Havertz besiegte das französische Star-Ensemble die Herausforderer aus England mit 4:3 im Shootout und sicherte sich neben dem Titel auch die UEFA-Prämie in Höhe von 25 Millionen Euro.