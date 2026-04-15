Dem Hinspiel-Held unterlaufen gegen Madrid zwei Fehler, die zu Gegentoren führen - doch die Münchner retten sich in die Runde der letzten Vier.
15.04.2026 - 23:07 Uhr
Verrückt, episch - magisch! Der FC Bayern hat sich in einer wilden Fußball-Schlacht mit offenem Visier und trotz zweier grober Fehler von Hinspiel-Held Manuel Neuer ins Halbfinale der Champions League gekämpft. Die Münchner rangen Rekordsieger Real Madrid in einem turbulenten Schlagabtausch ein 4:3 (2:3) ab und fordern im nächsten Gigantenduell Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Die Partien finden am 28. April und 6. Mai statt, das zweite in der Allianz Arena.