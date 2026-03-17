Die UEFA Champions League geht mit den packenden Achtelfinal-Rückspielen weiter. Doch wo laufen die Spiele im TV und gibt es sie auch kostenlos im Stream?
17.03.2026 - 15:02 Uhr
Am Dienstag, 17. März 2026, geht die UEFA Champions League in die heiße Phase: Im Achtelfinale stehen richtungsweisende Duelle an, bei denen einige Topteams nach den Hinspielergebnissen bereits unter Druck stehen. Während Sporting CP nach der 0:3-Pleite gegen FK Bodø/Glimt auf ein kleines Wunder hofft, kommt es am Abend gleich zu mehreren Kracher-Partien – darunter das Duell zwischen Manchester City und Real Madrid sowie FC Chelsea gegen Paris Saint-Germain. Auch der FC Arsenal und Bayer 04 Leverkusen kämpfen nach dem Remis im Hinspiel um den Einzug in die nächste Runde.