Die UEFA Champions League geht mit den packenden Achtelfinal-Rückspielen weiter. Doch wo laufen die Spiele im TV und gibt es sie auch kostenlos im Stream?

Am Dienstag, 17. März 2026, geht die UEFA Champions League in die heiße Phase: Im Achtelfinale stehen richtungsweisende Duelle an, bei denen einige Topteams nach den Hinspielergebnissen bereits unter Druck stehen. Während Sporting CP nach der 0:3-Pleite gegen FK Bodø/Glimt auf ein kleines Wunder hofft, kommt es am Abend gleich zu mehreren Kracher-Partien – darunter das Duell zwischen Manchester City und Real Madrid sowie FC Chelsea gegen Paris Saint-Germain. Auch der FC Arsenal und Bayer 04 Leverkusen kämpfen nach dem Remis im Hinspiel um den Einzug in die nächste Runde.

Wer überträgt die Spiele im TV und Livestream übertragen? Alle Informationen zur Übertragung der Champions League findet ihr hier.

Wer überträgt die Champions League 2025/26 im TV und Stream?

n der Saison 2025/26 sind alle Spiele der UEFA Champions League sowohl im Fernsehen als auch online zu sehen. Die Übertragungsrechte liegen bei Amazon und dem Streaminganbieter DAZN. Sky zeigt die Königsklasse dagegen auch in dieser Spielzeit nicht.

Den Großteil der insgesamt 203 Partien aus Gruppenphase und K.o.-Runde überträgt DAZN exklusiv. Um die Spiele dort verfolgen zu können, ist das Paket „DAZN Unlimited“ erforderlich, das sowohl im TV als auch im Stream verfügbar ist und je nach Abo-Modell unterschiedlich viel kostet.

Zusätzlich zeigt Amazon Prime Video ausgewählte Begegnungen exklusiv im Livestream. Insgesamt 17 Spiele laufen nur dort, wobei sich Amazon vor allem das Topspiel am Dienstag sichern kann und hier ein Erstwahlrecht besitzt. Das entsprechende Abo ist ebenfalls kostenpflichtig und monatlich buchbar.

Läuft die Champions League im deutschen Free-TV?

Die UEFA Champions League ist im Free-TV weiterhin kaum live zu sehen – abgesehen vom Finale bleibt es bei Zusammenfassungen. Eine feste Anlaufstelle dafür ist das ZDF: Dort läuft mit sportstudio UEFA Champions League eine Highlight-Show am späten Abend. Die nächste Ausgabe wird am Mittwoch, 18. März 2026, ab 23:00 Uhr ausgestrahlt und liefert alle wichtigen Szenen der Spiele – inklusive Tore, Analysen und Interviews.

Wer überträgt die Champions League heute im TV und Stream?

Übertragung der Champions League am Dienstag, 17. März 2026

18:45 Uhr: Sporting CP vs. FK Bodø/Glimt bei DAZN

21:00 Uhr: Manchester City vs. Real Madrid bei DAZN

21:00 Uhr: FC Chelsea vs. Paris Saint-Germain bei DAZN

21:00 Uhr: FC Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen bei Amazon Prime Video

Übertragung der Champions League am Mittwoch, 18. März 2026