Die UEFA Champions League geht in die heiße Phase: Am Mittwoch stehen die Hinspiele im Achtelfinale an. Doch wo laufen die Partien live im TV – und gibt es eine Möglichkeit, die Spiele kostenlos im Stream zu sehen? Hier gibt’s den Überblick zur Übertragung.
11.03.2026 - 14:26 Uhr
Am Mittwoch, 11. März 2026, werden in der UEFA Champions League die Hinspiele im Achtelfinale ausgetragen. Bayer 04 Leverkusen triffft auf den FC Arsenal, Real Madrid empfängt Manchester City zum Duell der Giganten. Die weiteren Partien lauten FK Bodö/Glimt gegen Sporting Lissabon und Paris St. Germain gegen den FC Chelsea.