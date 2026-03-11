Die UEFA Champions League geht in die heiße Phase: Am Mittwoch stehen die Hinspiele im Achtelfinale an. Doch wo laufen die Partien live im TV – und gibt es eine Möglichkeit, die Spiele kostenlos im Stream zu sehen? Hier gibt’s den Überblick zur Übertragung.

Digital Desk: Florian Huth

Am Mittwoch, 11. März 2026, werden in der UEFA Champions League die Hinspiele im Achtelfinale ausgetragen. Bayer 04 Leverkusen triffft auf den FC Arsenal, Real Madrid empfängt Manchester City zum Duell der Giganten. Die weiteren Partien lauten FK Bodö/Glimt gegen Sporting Lissabon und Paris St. Germain gegen den FC Chelsea.

 

Gibt es eine Konferenz? Wo werden die Achtelfinals übertragen? Alle Informationen zur Übertragung der Champions League findet ihr hier.

 

Champions League Achtelfinale heute live: Übertragung auf Amazon Prime Video oder DAZN?

In der Saison 2025/26 werden alle Begegnungen der Champions League sowohl im Fernsehen als auch im Internet übertragen. Wie auch im letzten Jahr teilen sich die Übertragungsrechte wieder Amazon und der Streamingdienst DAZN. Sky wird somit auch in der aktuellen Spielzeit keine Übertragung der Königsklasse im Programm haben.