Gibt es eine Konferenz? Wo werden die Achtelfinals übertragen? Alle Informationen zur Übertragung der Champions League findet ihr hier.

In der Saison 2025/26 werden alle Begegnungen der Champions League sowohl im Fernsehen als auch im Internet übertragen. Wie auch im letzten Jahr teilen sich die Übertragungsrechte wieder Amazon und der Streamingdienst DAZN. Sky wird somit auch in der aktuellen Spielzeit keine Übertragung der Königsklasse im Programm haben.

Die Spiele der Gruppen- und K.o.-Phase werden seit der Saison 2021/22 fast alle exklusiv von DAZN übertragen. Von den insgesamt 203 CL-Partien läuft der Großteil der Spiele bei DAZN. Dort wird das DAZN Unlimited-Paket benötigt, um die Champions League verfolgen zu können. Im monatlich kündbaren Abo kostet das Paket 44,99 Euro. Im Jahresabo müssen 34,99 Euro pro Monat gezahlt werden. DAZN zeigt die Spiele im TV und Stream.

Wie in der vergangenen Saison zeigt auch Amazon Prime Video exklusiv Spiele der Champions League im Livestream. Insgesamt 17 Spiele werden ausschließlich bei Amazon übertragen. Bei der Dienstags-Partie hat Amazon bezüglich der Auswahl des Spiels ein Erstzugriffsrecht. Das kostenpflichtige Abo gibt es ab 8,99 Euro pro Monat

Wer überträgt die Champions League heute im TV und Stream?

Übertragung der Champions League am Mittwoch, 11. März 2026

18:45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Arsenal bei DAZN

21:00 Uhr: Real Madrid gegen Manchester City bei DAZN

21:00 Uhr: FC Bodö/Glimt gegen Sporting Lissabon bei DAZN

21:00 Uhr: Paris St. Germain gegen FC Chelsea bei DAZN

Ergebnisse der Hinspiele im Achtelfinale am Dienstag, 10. März 2026

Galatasaray Istanbul vs. FC Liverpool, Endergebnis: 1:0

Newcastle United gegen FC Barcelona, 1:1

Atletico Madrid gegen Tottenham Hotspur, 5:2

Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München, 1:6

Champions League-Highlights laufen im Free-TV

Bis auf das Finale der Champions League ist keine Champions-League-Partie live im Free-TV zu sehen. Was ohne Zusatzkosten bleibt, ist eine Highlight-Sendung am späten Abend. Alles Wissenswerte zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „sportstudio UEFA Champions League“ mit der Ausgabe am Mittwoch, 11. März 2026, ab 23:05 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews.