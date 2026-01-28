In der Saison 2025/26 werden alle Begegnungen der Champions League sowohl im Fernsehen als auch im Internet übertragen. Wie auch im letzten Jahr teilen sich die Übertragungsrechte wieder Amazon und der Streamingdienst DAZN. Sky wird somit auch in der aktuellen Spielzeit keine Übertragung der Königsklasse im Programm haben.

Die Spiele der Gruppen- und K.o.-Phase werden seit der Saison 2021/22 fast alle exklusiv von DAZN übertragen. Von den insgesamt 203 CL-Partien läuft der Großteil der Spiele bei DAZN. Dort wird das DAZN Unlimited-Paket benötigt, um die Champions League verfolgen zu können. Im monatlich kündbaren Abo kostet das Paket 44,99 Euro. Im Jahresabo müssen 34,99 Euro pro Monat gezahlt werden. DAZN zeigt die Spiele im TV und Stream.

Wie in der vergangenen Saison zeigt auch Amazon Prime Video exklusiv Spiele der Champions League im Livestream. Insgesamt 17 Spiele werden ausschließlich bei Amazon übertragen. Bei der Dienstags-Partie hat Amazon bezüglich der Auswahl des Spiels ein Erstzugriffsrecht. Das kostenpflichtige Abo gibt es ab 8,99 Euro pro Monat.

Champions League im Free-TV? Highlight-Show läuft im ZDF

Bis auf das Finale der Champions League ist keine Champions-League-Partie live im Free-TV zu sehen. Was ohne Zusatzkosten bleibt, ist eine Highlight-Sendung am späten Abend. Alles Wissenswerte zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „sportstudio UEFA Champions League“ mit der Ausgabe am Mittwoch, 28. Januar 2026, ab 23:00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews.

Wer überträgt die Champions League am Mittwoch im TV und Stream?

Prime Video hat an jedem Spieltag nur ein Dienstagsspiel im Programm. Da aus aus Fairnessgründen alle Duelle am letzten Spieltag der Ligaphase gleichzeitig am heutigen Mittwoch stattfinden, geht Amazon in dieser Woche leer aus. Alle Spiele des heutigen Spieltags werden bei DAZN in der Einzeloption oder in der XXL-Konferenz übertragen.

Übertragung des 8. Spieltags der Ligaphase der Champions League am Mittwoch, 28. Januar 2026:

21:00 Uhr: Paris Saint-Germain gegen Newcastle United – live bei DAZN

21:00 Uhr: Manchester City gegen Galatasaray SK – live bei DAZN

21:00 Uhr: Liverpool FC gegen Qarabag Agdam – live bei DAZN

21:00 Uhr: Borussia Dortmund gegen Inter Mailand – live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Barcelona gegen FC Kopenhagen – live bei DAZN

21:00 Uhr: AFC Ajax gegen Olympiakos Piräus – live bei DAZN

21:00 Uhr: Arsenal FC gegen Qairat Almaty – live bei DAZN

21:00 Uhr: Atletico Madrid gegen FK Bodö/Glimt – live bei DAZN

21:00 Uhr: Bayer Leverkusen gegen Villarreal CF – live bei DAZN

21:00 Uhr: Benfica SL gegen Real Madrid – live bei DAZN

21:00 Uhr: Club Brügge gegen Olympique Marseille – live bei DAZN

21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur – live bei DAZN

21:00 Uhr: PSV Eindhoven gegen Bayern München – live bei DAZN

21:00 Uhr: SSC Neapel gegen Chelsea FC – live bei DAZN

21:00 Uhr: AS Monaco gegen Juventus Turin – live bei DAZN

21:00 Uhr: Union Saint-Gilloise gegen Atalanta Bergamo – live bei DAZN

21:00 Uhr: Athletic Bilbao gegen Sporting CP – live bei DAZN

21:00 Uhr: Pafos FC gegen Slavia Prag – live bei DAZN

So ist die Ausgangslage der deutschen Teams

Während die Bayern (18 Punkte) beim niederländischen Meister PSV Eindhoven lediglich noch um die (wichtige) Abschlussplatzierung spielen, stehen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen unter Druck. Für den BVB (11/gegen Inter Mailand) ist vom direkten Achtelfinaleinzug bis zum (äußerst unwahrscheinlichen) Ausscheiden noch alles drin, die Werkself (9) will im Heimspiel gegen den FC Villarreal die Play-offs perfekt machen und einen K.o. vermeiden. Frankfurt (4) darf sich gegen Tottenham Hotspur vorerst zum letzten Mal auf der größten europäischen Bühne beweisen.

So geht es nach Mittwoch weiter

Am Freitag werden die Partien der Play-offs in Nyon ausgelost (12.00 Uhr). Bei der Auslosung werden Paare gebildet, die sich nach der Endplatzierung in der Ligaphase richten. So treffen beispielsweise die Teams auf den Plätzen 9 und 10 auf die Mannschaften, die auf Platz 23 und 24 gelandet sind. Die Zwischenrunde findet am 17./18. und 24./25. Februar statt. Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost und folgt Mitte März, dann steigen die Top acht wieder ein. Das Endspiel wird am 30. Mai in Budapest ausgetragen.