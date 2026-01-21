Gibt es eine Konferenz? Wo werden die Spiele übertragen? Alle Informationen zur Übertragung der Champions League findet ihr hier.

Champions League 2025/26: Übertragung auf Amazon Prime Video oder DAZN?

In der Saison 2025/26 werden alle Begegnungen der Champions League sowohl im Fernsehen als auch im Internet übertragen. Wie auch im letzten Jahr teilen sich die Übertragungsrechte wieder Amazon und der Streamingdienst DAZN. Sky wird somit auch in der aktuellen Spielzeit keine Übertragung der Königsklasse im Programm haben.

Die Spiele der Gruppen- und K.o.-Phase werden seit der Saison 2021/22 fast alle exklusiv von DAZN übertragen. Von den insgesamt 203 CL-Partien läuft der Großteil der Spiele bei DAZN. Dort wird das DAZN Unlimited-Paket benötigt, um die Champions League verfolgen zu können. Im monatlich kündbaren Abo kostet das Paket 44,99 Euro. Im Jahresabo müssen 34,99 Euro pro Monat gezahlt werden. DAZN zeigt die Spiele im TV und Stream. Hier geht es direkt zur Paket-Übersicht und zum DAZN-Angebot.

Wie in der vergangenen Saison zeigt auch Amazon Prime Video exklusiv Spiele der Champions League im Livestream. Insgesamt 17 Spiele werden ausschließlich bei Amazon übertragen. Bei der Dienstags-Partie hat Amazon bezüglich der Auswahl des Spiels ein Erstzugriffsrecht. Das kostenpflichtige Abo gibt es ab 8,99 Euro pro Monat. Hier geht es direkt zum Angebot von Amazon Prime.