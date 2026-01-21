Die UEFA Champions League 2025/26 geht heute mit dem 7. Spieltag der Ligaphase weiter. Wer überträgt live im TV? Gibt es einen kostenlosen Stream?
Am heutigen Mittwoch geht es in der UEFA Champions League mit dem 7. Spieltag der Ligaphase weiter. Eintracht Frankfurt will mit einem Sieg gegen Qarabag Agdam die Chance auf die Play-offs wahren. Der FC Bayern kann gegen Union Saint-Gilloise den Einzug ins Achtelfinale so gut wie perfekt machen. Die Münchner müssen jedoch ohne einen Teil ihrer Fans auskommen, nachdem die UEFA wegen des Pyro-Einsatzes im Spiel gegen Sporting Lissabon eine Strafe verhängte.