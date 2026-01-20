Die UEFA Champions League 2025/26 geht heute mit dem 7. Spieltag der Ligaphase weiter. Wer überträgt live im TV? Gibt es einen kostenlosen Stream?
Am Dienstag, dem 20. Januar 2026, steht in der UEFA Champions League der 7. Spieltag auf dem Programm. Mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sind zwei deutsche Klubs auswärts im Einsatz. Der BVB könnte mit einem Sieg bei Tottenham Hotspur in die Top acht der Ligaphase zurückkehren. Nach einem Fehlstart ins Jahr will derweil Bayer Leverkusen im kniffligen Spiel bei Olympiakos Piräus für einen Stimmungsumschwung sorgen.