Gibt es eine Konferenz? Wo werden die Spiele übertragen? Alle Informationen zur Übertragung der Champions League findet ihr hier.

Champions League 2025/26: Übertragung auf Amazon Prime Video oder DAZN?

In der Saison 2025/26 werden alle Begegnungen der Champions League sowohl im Fernsehen als auch im Internet übertragen. Wie auch im letzten Jahr teilen sich die Übertragungsrechte wieder Amazon und der Streamingdienst DAZN. Sky wird somit auch in der aktuellen Spielzeit keine Übertragung der Königsklasse im Programm haben.

Die Spiele der Gruppen- und K.o.-Phase werden seit der Saison 2021/22 fast alle exklusiv von DAZN übertragen. Von den insgesamt 203 CL-Partien läuft der Großteil der Spiele bei DAZN. Dort wird das DAZN Unlimited-Paket benötigt, um die Champions League verfolgen zu können. Im monatlich kündbaren Abo kostet das Paket 44,99 Euro. Im Jahresabo müssen 34,99 Euro pro Monat gezahlt werden. DAZN zeigt die Spiele im TV und Stream. Hier geht es direkt zur Paket-Übersicht und zum DAZN-Angebot.

Wie in der vergangenen Saison zeigt auch Amazon Prime Video exklusiv Spiele der Champions League im Livestream. Insgesamt 17 Spiele werden ausschließlich bei Amazon übertragen. Bei der Dienstags-Partie hat Amazon bezüglich der Auswahl des Spiels ein Erstzugriffsrecht. Das kostenpflichtige Abo gibt es ab 8,99 Euro pro Monat. Hier geht es direkt zum Angebot von Amazon Prime.

Champions League im Free-TV? Highlight-Show läuft im ZDF

Bis auf das Finale der Champions League ist keine Champions-League-Partie live im Free-TV zu sehen. Was ohne Zusatzkosten bleibt, ist eine Highlight-Sendung am späten Abend. Alles Wissenswerte zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „sportstudio UEFA Champions League“ mit der Ausgabe am Mittwoch, 21. Januar 2026, ab 23:00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews.

Wer überträgt die Champions League heute im TV und Stream?

Übertragung der Champions League am Dienstag, 20. Januar 2026:

18:45 Uhr: FK Kairat – FC Brügge, live bei DAZN

FK Kairat – FC Brügge, live bei DAZN 18:45 Uhr: FK Bodø/Glimt – Manchester City, live bei DAZN

FK Bodø/Glimt – Manchester City, live bei DAZN 21:00 Uhr: Real Madrid – AS Monaco, live bei DAZN

Real Madrid – AS Monaco, live bei DAZN 21:00 Uhr: Inter Mailand – FC Arsenal, live bei DAZN

Inter Mailand – FC Arsenal, live bei DAZN 21:00 Uhr: Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund, live bei Prime Video

Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund, live bei Prime Video 21:00 Uhr: Sporting Lissabon – Paris St.-Germain, live bei DAZN

Sporting Lissabon – Paris St.-Germain, live bei DAZN 21:00 Uhr: Olympiakos Piräus – Bayer Leverkusen, live bei DAZN

Olympiakos Piräus – Bayer Leverkusen, live bei DAZN 21:00 Uhr: FC Villarreal – Ajax Amsterdam, live bei DAZN

FC Villarreal – Ajax Amsterdam, live bei DAZN 21:00 Uhr: FC Kopenhagen – SSC Neapel, live bei DAZN

Übertragung der Champions League am Mittwoch, 21. Januar 2026: