Wegen polizeilicher Maßnahmen bleiben die Ultra-Fans von Borussia Dortmund dem Königsklassen-Duell bei Atalanta Bergamo fern. Der Club reagiert mit Unverständnis.
24.02.2026 - 17:25 Uhr
Bergamo - Borussia Dortmund hat polizeiliche Maßnahmen gegen Fans aus der Ultra-Szene vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo als "unverhältnismäßig" kritisiert. "Bei aller Nachvollziehbarkeit einer sicherheitsorientierten Risikobewertung eines Fußballspiels ist Borussia Dortmund über die Reichweite und Dimension der ergriffenen polizeilichen Maßnahmen mehr als überrascht", teilte der Verein mit.