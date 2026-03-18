Die Bayern setzen nach dem furiosen 6:1 in Bergamo auch im Rückspiel ein Statement. Doppelpacker Kane ist der Anführer beim 4:1. Jetzt kommt es zum Gigantenduell im Viertelfinale.
18.03.2026 - 22:53 Uhr
München - Angeführt vom doppelt treffenden Kapitän Harry Kane hat der FC Bayern ein zweites Torfest gegen Atalanta Bergamo gefeiert und darf nun dem Giganten-Duell mit Real Madrid entgegenfiebern. Nach der 6:1-Gala in Italien dominierte der deutsche Fußball-Rekordmeister auch das Rückspiel gegen den Dortmund-Bezwinger beim 4:1 (1:0) und machte den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale ganz seriös perfekt.