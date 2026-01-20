In hitziger Atmosphäre bei Olympiakos Piräus verliert Bayer Leverkusen mit 0:2. Die Werkself bleibt damit in diesem Jahr weiter sieglos. Nun droht das Aus in der Champions League.
20.01.2026 - 23:26 Uhr
Piräus - Die Enttäuschung war den Spielern von Bayer Leverkusen nach der dritten Niederlage in diesem Jahr deutlich anzusehen. Auch in der Champions League setzte der Fußball-Bundesligist seinen verkorksten Jahresstart fort: Beim griechischen Meister Olympiakos Piräus unterlag die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand mit 0:2 (0:2). Ohne Punktgewinn ist Leverkusen damit noch nicht sicher für die K.o.-Runde qualifiziert.