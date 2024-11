Auf den VfB Stuttgart wartet am Mittwoch in der Champions League eine starke Mannschaft. Der Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo reist mit einem Sieg gegen den Spitzenreiter im Gepäck an.

Marco Seliger 03.11.2024 - 14:35 Uhr

Schon nach der Auslosung der Champions League war klar, was da für ein Kaliber auf den VfB Stuttgart zukommt. Atalanta Bergamo hat in der prominenten Reihe der VfB-Gegner mit Real Madrid und Juventus Turin nicht den größten Namen – dafür aber große Qualität. Schließlich ist das Team aus der Lombardei spätestens nach dem Triumph in der Europa League im Finale von Dublin gegen Bayer Leverkusen (3:0) ein anerkanntes europäisches Schwergewicht.