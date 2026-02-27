In der UEFA Champions League ist nach den Playoffs klar, welche Teams im Achtelfinale stehen. Doch wer trifft auf wen? So läuft die Auslosung.
Die Playoffs in der UEFA Champions League sind vorbei und die Achtelfinal-Teilnehmer stehen fest. Ein deutsches Duell zwischen Leverkusen und Bayern München ist nicht unwahrscheinlich. Außerdem könnte es mit möglichen Begegnungen zwischen Real Madrid und Manchester City sowie PSG und Barcelona zu echten Krachern kommen. Zudem kommt es im Anschluss an die Königsklassen-Auslosung zur Ziehung der Europa League und Conference League.