In der UEFA Champions League ist nach den Playoffs klar, welche Teams im Achtelfinale stehen. Doch wer trifft auf wen? So läuft die Auslosung.

Digital Desk: Kai Winderl

Die Playoffs in der UEFA Champions League sind vorbei und die Achtelfinal-Teilnehmer stehen fest. Ein deutsches Duell zwischen Leverkusen und Bayern München ist nicht unwahrscheinlich. Außerdem könnte es mit möglichen Begegnungen zwischen Real Madrid und Manchester City sowie PSG und Barcelona zu echten Krachern kommen. Zudem kommt es im Anschluss an die Königsklassen-Auslosung zur Ziehung der Europa League und Conference League.

 

Wann findet die Auslosung statt? Alle Infos hier.

 

Wann und wo wird die Auslosung live übertragen?

Die Auslosung von Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale der UEFA Champions League 2025/26 findet an diesem Freitag, dem 27. Februar statt. Sky Sport überträgt die Ziehung live im kostenlosen Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie im TV auf Sky Sport News. Die Ziehung beginnt um 12:00 Uhr. Auch die Europa League Auslosung wird der Pay-TV-Sender direkt im Anschluss übertragen. Zudem überträgt das ZDF live in seiner Mediathek. Auch auf uefa.com kann die Ziehung ebenfalls live verfolgt werden.

Alle Infos im Überblick