Die Auslosung von Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale der UEFA Champions League 2025/26 findet an diesem Freitag, dem 27. Februar statt. Sky Sport überträgt die Ziehung live im kostenlosen Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie im TV auf Sky Sport News. Die Ziehung beginnt um 12:00 Uhr. Auch die Europa League Auslosung wird der Pay-TV-Sender direkt im Anschluss übertragen. Zudem überträgt das ZDF live in seiner Mediathek. Auch auf uefa.com kann die Ziehung ebenfalls live verfolgt werden.

Alle Infos im Überblick

Datum: 27. Februar 2026

27. Februar 2026 Uhrzeit: 12:00 Uhr

12:00 Uhr Ort: House of European Football, Nyon (Schweiz)

House of European Football, Nyon (Schweiz) Übertragung TV: Sky Sport News

Sky Sport News Übertragung Stream: skysport.de, ZDF-Mediathek, uefa.com

Welches Teams sind direkt qualifiziert?

Die Teams, die nach der Ligaphase auf Rang 1-8 platziert sind, sind automatisch für das Achtelfinale qualifiziert. Diese Teams haben den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft:

Arsenal FC

FC Bayern

FC Liverpool

Tottenham Hotspur

FC Barcelona

Chelsea London

Sporting Lissabon

Manchester City

Auf wen können die deutschen Clubs treffen?

Bei der Achtelfinal-Auslosung stoßen in allen drei Wettbewerben die acht Sieger aus den Playoffs der K.-o.-Phase zu den acht Teams, die sich direkt über die Ligaphase qualifiziert haben. Die jeweils besten acht Teams aus der Ligaphase sind für die Achtelfinal-Auslosung gesetzt und haben grundsätzlich im Rückspiel Heimrecht. Beschränkungen bezüglich einer möglichen Paarung zweier Mannschaften desselben Nationalverbandes gibt es nicht. Auch können Teams auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben. Der FC Bayern München könnte entweder auf Bayer Leverkusen oder Atalanta Bergamo treffen. In der Europa League bekommt es der SC Freiburg im Achtelfinale mit dem KRC Genk oder dem FC Bologna zu tun. Auf den VfB Stuttgart wartet in jedem Fall ein portugiesisches Team. Nur Sporting Braga oder der FC Porto sind als Achtelfinalgegner der Schwaben in der Verlosung.

Champions League: Wann geht es weiter?

Das Achtelfinale wird vom 10. bis 18. März 2026 ausgespielt. Im Viertelfinale, rund eine Woche später, finden die Spiele dann vom 7. bis zum 15. April statt. Vom 28. bis zum 6. Mai kämpfen dann noch vier Teams um den Einzug ins Endspiel am 30. Mai.

Die Termine im Überblick: