 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. StZ Extra
  4. Geld und Karriere

  6. Quereinstieg, Weiterbildung, Offenheit – was es jetzt braucht

Chance am Arbeitsmarkt Quereinstieg, Weiterbildung, Offenheit – was es jetzt braucht

Chance am Arbeitsmarkt: Quereinstieg, Weiterbildung, Offenheit – was es jetzt braucht
1
In Zukunft werden die Menschen mehrere Jobs und so auch mehrere Karrieren in ihrem Leben haben, meint. Autor Tobias Zimmermann. Foto: Sebastian Ruckaberle

Wie schwer sind die Zeiten auf dem Arbeitsmarkt wirklich? Der Autor Tobias Zimmermann sieht vor allem eine „Zeit für Chancen“.

Baden-Württemberg: Lea Krug (lkr)

Die wirtschaftliche Lage ist angespannt, Schlagzeilen über Stellenabbau verunsichern viele Beschäftigte. Und doch sieht Arbeitsmarktexperte und Autor Tobias Zimmermann vor allem die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. „Wir haben eine Million offene Stellen, natürlich bieten sich da Chancen“, sagt er. Während in manchen Branchen Jobs wegfallen, suchen andere händeringend Personal. Wer heute bereit ist, sich regelmäßig weiterzubilden, seine Fähigkeiten zu erweitern und neue Kompetenzen zu erwerben, könne seine Karriere aktiv gestalten und flexibel auf Veränderungen reagieren, davon ist er überzeugt.

 

„Studien zeigen, dass Künstliche Intelligenz viele Jobs verschwinden lässt, aber auch viele neue schafft“, sagt Zimmermann. Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt „müsse und werde enorm zunehmen“, erklärt er. Die ständige Bewegung von Jobs, Aufgaben und Rollen sei für viele bereits Normalzustand und das neue Normal einer immer schneller sich bewegenden Arbeitswelt. „Ich glaube, wir werden nicht nur mehrere Jobs, sondern auch mehrere Karrieren haben“, sagt er. Lebenslanges Lernen werde entscheidend sein. „Die Fähigkeiten, die gebraucht werden, müssen wir uns immer wieder neu drauf schaffen.“

Weiterbildung sei das zentrale Element

Weiterbildung ist aus seiner Sicht der Schlüssel. Gerade in herausfordernden Zeiten optimistisch zu bleiben und neue Möglichkeiten in den Blick zu nehmen, steht im Zentrum des Arbeitsmarktexperten und Autors, der vor wenigen Wochen sein Buch „Zeit für Chancen“ veröffentlicht hat.

Autor Tobias Zimmermann sieht auf dem Arbeitsmarkt vor allem viele Chancen. Foto: Privat

Zimmermann weist darauf hin, dass der hohe Veränderungsdruck auf dem Arbeitsmarkt kein Grund sein sollte, sich einschüchtern zu lassen. „Die vermeintliche Sicherheit, die der Job fürs Leben geboten hat, die gibt es nicht mehr“, erklärt er. „Ich muss selbst permanent an der eigenen Arbeitsfähigkeit, im Englischen auch Employability genannt, arbeiten“, erklärt er. Es gehe darum, sich an wechselnde Anforderungen anzupassen, neue Kompetenzen zu erwerben und langfristig beruflich bestehen zu können.

Unsere Empfehlung für Sie

Ordensschwester Tobia: Kein Motorrad, kein Konsum, kein Gehalt – warum man mit 24 ins Kloster geht

Ordensschwester Tobia Kein Motorrad, kein Konsum, kein Gehalt – warum man mit 24 ins Kloster geht

Eine Göppingerin lernt Orthopädieschuhmacherin. Seit acht Jahren lebt sie als Franziskanerin im Kloster. Was bringt eine junge Frau dazu, auf Geld und Karriere zu verzichten?

„Ich verstehe, warum Menschen sich in so anstrengenden Zeiten ausgeliefert fühlen. Aber wir sind nicht hilflos“, sagt Zimmermann im Gespräch mit unserer Zeitung. Wer sich als „Akteur begreife“, könne auch etwas gestalten. Weiterbildung sei ein zentraler Hebel, um genau diese aktive Rolle einzunehmen. Sie ermögliche nicht nur, neue Aufgaben im eigenen Unternehmen zu übernehmen, sondern auch den Einstieg in andere Bereiche.

Tipps für den Quereinstieg

„Denkt über Quereinstieg nach“, rät Zimmermann außerdem. „Wie kann ich mich neu erfinden? Wir haben einen Blumenstrauß an Optionen.“ Entscheidend sei, sich zu fragen: „Auf was habe ich Lust, was kann ich gut und wo gibt es Bedarf am Markt?“ Dabei müsse es auch nicht immer eine komplette berufliche Wende sein. „Es können ja auch verwandte Themen sein, Dinge die man zusätzlich machen kann. Gewissermaßen eine Erweiterung.“

Unsere Empfehlung für Sie

Zwei Experten geben Tipps: Endlos-Stress wegen Angst vor Jobverlust? So schützen Sie Psyche und Karriere

Zwei Experten geben Tipps Endlos-Stress wegen Angst vor Jobverlust? So schützen Sie Psyche und Karriere

Die Sorge um den Arbeitsplatz kann zur echten Belastung werden. Warum die Jobverlust-Angst so tief geht, welche Gedankenfallen Sie meiden sollten und welche Strategien helfen.

Zimmermann verknüpft auch das Thema Sicherheit eng mit Weiterbildung. „Unser Sicherheitsdenken ist typisch deutsch“, sagt er. Doch wer in sich selbst investiere und seine Fähigkeiten kontinuierlich ausbaue, könne mehr aktiv selbst gestalten. Weiterbildung eröffne den Zugang zu anspruchsvollen Aufgaben und langfristigen Perspektiven. Doch vor allem weil das auch Zeit und Geld kosten könne, seien dafür politische und gesellschaftliche Strukturen notwendig, die das lebenslange Lernen fördern, Menschen motivieren, neue Kompetenzen zu entwickeln, und Weiterbildung systematisch unterstützen. „Aber man kann Chancen nur ergreifen, wenn man sie sieht“, erklärt Zimmermann.

Weitere Artikel zum Thema Geld und Karriere finden Sie hier.

Weitere Artikel zum Thema Geld und Karrier finden Sie hier.

Weitere Themen

Busfahrer Kevin Hauner: „Auf meiner Linie bin ich mein eigener Chef“

Busfahrer Kevin Hauner „Auf meiner Linie bin ich mein eigener Chef“

Von Edeka zu den SSB: Für Kevin Hauner ist der Job als Busfahrer ein Neuanfang. Was bietet der Job, dass so viele Quereinsteiger ihn machen?
Von Daniel Gräfe
Stuttgarter Unternehmerin Schülke: „Meine Mutter hat mich gewarnt, mich selbstständig zu machen“

Stuttgarter Unternehmerin Schülke „Meine Mutter hat mich gewarnt, mich selbstständig zu machen“

Smilla Schülke (27) führt in Stuttgart zwei Geschäfte. Sie arbeitet länger und verdient weniger als ihre Bekannten in den Konzernen. Dennoch ist Unternehmerin zu sein ihre Berufung.
Von Daniel Gräfe
Expertin gibt Tipps: Schneller Karriere – mit Master oder Bachelor?

Expertin gibt Tipps Schneller Karriere – mit Master oder Bachelor?

Nach dem Bachelor direkt ins Berufsleben einsteigen oder doch noch den Master machen? Was lohnt sich wirklich, wenn es um Geld und Karriere geht?
Von Imelda Flaig
Abfindungen und Arbeitsrecht: Wie man Abfindungsgespräche richtig führt – das rät eine Anwältin

Abfindungen und Arbeitsrecht Wie man Abfindungsgespräche richtig führt – das rät eine Anwältin

Freiwilligenprogramm, Aufhebungsvertrag, Sozialplan: Eine Arbeitsrechtlerin gibt Tipps, wie Beschäftigte klug über Abfindungen und andere Leistungen verhandeln.
Von Michael Weißenborn
Gute Vorsätze für 2026: Neues Jahr – mehr Gehalt? Fünf Tipps, wie Sie sich im Job verändern

Gute Vorsätze für 2026 Neues Jahr – mehr Gehalt? Fünf Tipps, wie Sie sich im Job verändern

Zum Jahreswechsel setzen sich viele im Job neue Ziele. Doch oft ist spätestens im Februar Schluss mit den guten Vorsätzen. Fünf Tipps, wie Sie sich 2026 (wirklich) verändern.
Von Jonas Schöll
Böblinger IT-Unternehmen: Motivation durch Freiheit – „Wir zwingen Mitarbeiter nicht ins Büro“

Böblinger IT-Unternehmen Motivation durch Freiheit – „Wir zwingen Mitarbeiter nicht ins Büro“

HPE setzt in seiner Böblinger Deutschland-Zentrale auf Vertrauen statt Kontrolle – und schickt Väter und Mütter für ein halbes Jahr in bezahlten Elternurlaub. Aber weshalb?
Von Daniel Gräfe
Soziologin gibt Tipps: Nein sagen im Job – wie das gelingt

Soziologin gibt Tipps Nein sagen im Job – wie das gelingt

Zusätzliche Aufgaben übernehmen und noch mehr Stress? Wie man im Job lernt Nein zu sagen, erklärt die Soziologin Manuela Rukavina. Ein Karrierekiller muss das nicht sein.
Von Lea Krug
Jahreseinkommen: Diese 10 Jobs versprechen ein Gehalt von 100.000 Euro

Jahreseinkommen Diese 10 Jobs versprechen ein Gehalt von 100.000 Euro

Ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro wirkt unerreichbar? Wir zeigen, in welchen Berufen das realistisch ist – und was man dafür mitbringen muss.
Von Jonas Schöll
Ü50 und der Eintritt in die Rente: Wie der Abschied vom Job nicht zur Krise wird – das rät eine Beraterin

Ü50 und der Eintritt in die Rente Wie der Abschied vom Job nicht zur Krise wird – das rät eine Beraterin

Abfindungsprogramme und vorzeitiger Rentenbeginn: Viele Ü50-Erwerbslose finden trotz langer Suche keine neue Arbeit mehr. Eine Beraterin gibt Tipps, wie der Abschied vom Beruf gelingt.
Von Michael Weißenborn
Angst vor der Zukunft: Future Thinking für die eigene Karriere nutzen: Expertin verrät wie

Angst vor der Zukunft Future Thinking für die eigene Karriere nutzen: Expertin verrät wie

Future Thinking hilft gegen Zukunftsangst und kann bei der eigenen Karriereplanung helfen, sagt die Innovationsmanagerin Elle Langer. Die Tipps der Unternehmerin.
Von Lea Krug
Weitere Artikel zu Geld und Karriere Arbeitsmarkt Karriere Sicherheit Arbeit
 
 