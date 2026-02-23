Chance am Arbeitsmarkt Quereinstieg, Weiterbildung, Offenheit – was es jetzt braucht
Wie schwer sind die Zeiten auf dem Arbeitsmarkt wirklich? Der Autor Tobias Zimmermann sieht vor allem eine „Zeit für Chancen“.
Die wirtschaftliche Lage ist angespannt, Schlagzeilen über Stellenabbau verunsichern viele Beschäftigte. Und doch sieht Arbeitsmarktexperte und Autor Tobias Zimmermann vor allem die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. „Wir haben eine Million offene Stellen, natürlich bieten sich da Chancen“, sagt er. Während in manchen Branchen Jobs wegfallen, suchen andere händeringend Personal. Wer heute bereit ist, sich regelmäßig weiterzubilden, seine Fähigkeiten zu erweitern und neue Kompetenzen zu erwerben, könne seine Karriere aktiv gestalten und flexibel auf Veränderungen reagieren, davon ist er überzeugt.