Chaos auf der Ammertalbahn Der Qualitätssieger der DB macht gleich wieder schlapp
Gerade ist die von der DB betriebene Ammertalbahn Herrenberg-Tübingen vom Landesverkehrsministerium gelobt worden. Doch nun gehen die Verbesserungen nach hinten los.
Wieder einmal geht auf der Ammertalbahn zwischen Herrenberg und Tübingen alles schief. Im morgendlichen Berufsverkehr zwischen sieben und acht Uhr fuhr in den Tagen nach Dreikönig wegen Fahrzeugmangels an manchen Tagen kein einziger Zug. Ersatzbusse mussten die Lücke stopfen.