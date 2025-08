Stuttgarter Schule schlägt Alarm Risse in der Turnhallen-Wand –„Mussten die Kinder schnell rausbringen“

Risse in der Wand, Rost am Schwimmbecken: Die Turnhalle der Grundschule Heumaden soll seit Jahren neu gebaut werden. Doch es fehlt am Geld. Wie geht es weiter?