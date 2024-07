Ein 27-Jähriger hat bei seiner Fahrt durch Poppenweiler und Marbach mehrere andere Personen gefährdet: Er geriet unter anderem auf die Gegenfahrbahn und zwang einen Auto- sowie einen Busfahrer zur Vollbremsung.

Julia Amrhein 25.07.2024 - 11:27 Uhr

Die Polizei hat am Mittwochabend bei Marbach einen Sattelzug angehalten und den Führerschein des 27-jährigen Fahrers beschlagnahmt, nachdem dieser durch seinen Fahrstil in Poppenweiler und in der Schillerstadt selbst mehrere andere Personen gefährdet hat. Nun werden verschiedene Betroffene, mögliche weitere Geschädigte und Zeugen gesucht.