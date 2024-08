Der Charity-Bike-Cup in Ditzingen erfreut sich größter Beliebtheit. In diesem Jahr sind zwei Olympiasieger erstmals mit dabei: Dieter Baumann und Matthias Steiner, dazu kommt Ex-Weltmeisterin Christina Obergföll.

Wir wollen wirklich niemandem Angst machen: Aber wer Radsport-begeistert ist, einen coolen Tag mit Stars verbringen und damit gleichzeitig auch noch Gutes für Kinder tun will – der sollte sich mit seiner Anmeldung zum Charity-Bike-Cup in diesem Jahr wirklich sputen wie einer, der am Morgen des Heiligen Abends noch keine Geschenke für seine Lieben zusammengetragen hat.

Die erste Online-Anmeldephase für die Veranstaltung am 3. Oktober in Ditzingen-Heimerdingen läuft noch bis zum 11. August. So lange ist auch noch die Wahl des Wunschteams möglich. Hintergrund: Alle Trikots werden individuell für die Starter angefertigt, entsprechend ist eine Vorlaufzeit nötig. Danach gibt’s nur noch Platz in den Mannschaften, in denen ein Trikot in der benötigten Größe vorrätig ist.

Zu bedenken gilt: Viele sind es schon jetzt nicht mehr. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung mit maximal 1200 Startern immer restlos ausgebucht – und bereits Anfang August liegen über 900 Anmeldungen vor, in vielen Teams gibt es schon keine freien Plätze mehr. „Das ist unglaublich“, freut sich Patrick Betz vom Veranstalter MA6LIA N3RA (früher radsportakademie), „wir werden förmlich überrannt. Das gab es zu diesem Zeitpunkt noch nie.“

Das hat gute Gründe. Erstens: das seit 2007 bewährte Konzept. Die Teilnehmer gehen mit prominenten Teamkapitänen gemeinsam auf einen Rundkurs. Und selten waren so viele Stars am Start wie in diesem Jahr. Ihre Premiere beim von Lila Logistik gesponserten Charity-Bike-Cup feiern zwei Olympiasieger: Dieter Baumann (Gold über 5000 Meter 1992 in Barcelona) und Matthias Steiner (Gold im Gewichtheben 2008). Auch die ehemalige Speerwurf-Weltmeisterin und zweimalige Silbermedaillen-Gewinnerin bei Olympia (2008, 2012), Christina Obergföll, wird sich die Ehre geben.

Viele Ex-Weltmeister am Start

Dazu gesellen sich etliche Stammgäste wie Tatort-Kommissar Richy Müller, Fußball-Weltmeister Guido Buchwald, Skisprung-Weltmeister Alexander Herr, die frühere Turn-Gesamt-Weltcup-Gewinnerin Tabea Alt, Schauspieler Thomas M. Held, Biathlon-Weltmeisterin Simone Hauswald, Trial-Weltmeisterin Nina Reichenbach sowie viele weitere Stars aus Sport und Show.

Zwei Stecken stehen zur Wahl

Zweitens: Für jeden ist etwas dabei. Denn zur Auswahl stehen zwei Strecken. Das Lila-Race über 75 Kilometer am Morgen für die sportlich ambitionierten Starter, die Lila- Tour am Nachmittag über 60 Kilometer für die Genussfahrer. Und wie immer wird für das Startgeld (Lila Race 89,90 Euro/Lila Tour 79 Euro/ermäßigt 59 Euro) eine ganze Menge geboten: Jeder erhält ein individuell angefertigtes Teamtrikot, das im Verkauf für 100 Euro zu haben wäre, sowie eine ) Online-Urkunde, eine Finisher-Medaille, eine Startnummer – dazu werden geboten Fotodienst, Rennverpflegung, technischer Service vor dem Rennen, Starterbeutel. Die Zeitabnahme erfolgt via Chip, ein Ergebnisdienst ist jedoch lediglich für das Lila Race verfügbar.

Drittens: Man tut mit seiner Teilnahme auch noch Gutes. Denn sämtliche Erlöse gehen wie immer an Star Care (www.starcare.de), unterstützt werden dabei Projekte in der Region. Seit der Premiere 2007 kamen bereits 680 000 Euro für jene zusammen, die unsere Hilfe am Nötigsten haben: Kinder in Not. Es sind 40 Euro als garantierte Spende pro Teilnehmer beinhaltet.

Anmeldung und weitere Infos unter: www.charity-bike-cup.de