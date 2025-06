Beim Charity-Bike-Cup sind über 1000 der 1400 Startplätze vergeben – im Oktober wird auf der alten Rennstrecke geradelt. „Das ist Wahnsinn“, sagt Organisator Patrick Betz.

red 04.06.2025 - 10:20 Uhr

Ab und zu muss Patrick Betz schon selbst ein wenig den Kopf schütteln. Betz ist Organisator des Charity-Bike-Cups, der am 3. Oktober auf der legendären Solitude-Rennstrecke stattfindet, mit Start und Ziel am Glemseck in Leonberg. „Wir werden förmlich überrannt“, erzählt Betz und wirkt darüber äußerst erfreut: „Es sieht so aus, als hätten wir mit dem Veranstaltungsort einen Nerv getroffen.“