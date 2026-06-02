Prinz Edward und Herzogin Sophie besuchen Portugal – und nehmen an einer besonderen Basilikum-Tradition teil. Hinter dem royalen Besuch in dem beliebten Urlaubsland steckt ein besonderer Jahrestag.
Lissabon - Beim ersten offiziellen Besuch britischer Royals in Portugal seit 15 Jahren haben Prinz Edward (62) und seine Ehefrau Sophie (61) einer nationalen Tradition folgend an Basilikum geschnuppert. Dabei handelt es sich um eine Pflanze, die eng mit Festlichkeiten des beliebten Urlaubslandes verbunden ist - und den Royals gefiel es.