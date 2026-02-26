Mit einem Charterflug nach Kabul wird jetzt der letzte der Täter von Illerkirchberg abgeschoben. Dahinter steckt eine neue Vereinbarung des Bundes mit den Taliban.
26.02.2026 - 14:23 Uhr
Auch der letzte der sogenannten Illerkirchberg-Vergewaltiger ist nach Angaben des baden-württembergischen Justizministeriums in seine afghanische Heimat abgeschoben worden. Der 22-Jährige saß demnach mit 19 weiteren afghanischen Straftätern in einer Charter-Maschine, die ihn von Leipzig nach Kabul brachte. Er war wegen seiner Beteiligung an der Vergewaltigung einer Minderjährigen in Illerkirchberg 2019 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.