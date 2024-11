Die ersten Weihnachtsmärkte haben ihre Türen geöffnet, Lebkuchen steht gehäuft in den Supermärkten - fehlen nur noch die Weihnachtssongs. Die bahnen sich schnell ihren Weg an die Chart-Spitze.

red/dpa 15.11.2024 - 17:24 Uhr

Mariah Carey hat es mit ihrem Weihnachtshit „All I Want For Christmas Is You“ nun die 100. Woche in die deutschen Single-Charts geschafft und klettert steil von Platz 61 auf Rang 19, wie die Chartsermittler in Baden-Baden mitteilten. Damit ist der Song an zweiter Stelle der „schnellsten Kletterer“ - nach einem weiteren Weihnachtshit. „Last Christmas“ der Band Wham!, landet auf Platz 20.