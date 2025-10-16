Von Kinderhand gemalt, mit KI zum Leben erweckt: Diese ChatGPT-Prompts verwandeln Zeichnungen in liebevolle Kunstwerke.
16.10.2025 - 10:30 Uhr
Kinderzeichnungen stapeln sich bei den meisten Eltern zu Hause. Manche heften sie sorgfältig in Mappen, andere hängen sie stolz an Kühlschrank oder Pinnwand. Seit Frühjahr 2025 gibt es noch eine dritte Möglichkeit: Mit dem neuen Bildgenerator von ChatGPT lassen sich die Werke der Kleinen digital zum Leben erwecken. Zwei erprobte Prompts zeigen, wie daraus fantasievolle, lebendige Kinderbilder entstehen.