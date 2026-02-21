 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Die vielen vierten Plätze „schmerzen ungemein“

„Chef de Mission“ Olaf Tabor Die vielen vierten Plätze „schmerzen ungemein“

„Chef de Mission“ Olaf Tabor: Die vielen vierten Plätze „schmerzen ungemein“
1
Ein gefragter Mann: Olaf Tabor, der Leistungssport-Vorstand im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Foto: IMAGO/Eibner

Mit der Zahl der gewonnen Medaillen sind die Verantwortlichen des deutschen Olympia-Teams zufrieden, mit dessen Auftreten auch – nur die knapp verpassten Medaillen tun weh.

Sport: Jochen Klingovsky (jok)

Wer eine schonungslose Aufarbeitung der Leistungen deutscher Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Winterspielen erwartet hatte, war bei dieser Veranstaltung falsch. Überraschend kam das nicht, denn Thomas Weikert, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), und sein Leistungssport-Vorstand Olaf Tabor, der „Chef de Mission“ des Team D, sind natürlich vor allem eines: Lobbyisten in eigener Sache.

 

Also sprach Weikert bei der Abschlusspressekonferenz der deutschen Olympia-Mannschaft als erstes davon, wie groß sein Respekt vor den Athletinnen und Athletinnen sei, denn sie hätten ihr „Bestes gegeben“. Und er freute sich über die Einschaltquoten bei ARD und ZDF. Das Interesse sei „deutlich besser“ als noch 2022 in Peking. Was er nicht sagte: Damals fanden viele Wettkämpfe aufgrund der Zeitverschiebung zu höchst unattraktiven Zeiten für mitteleuropäische TV-Zuschauer statt. Wenigstens bei Olaf Tabor war der eine oder andere kritische Ansatz herauszuhören – allerdings in homöopathischen Dosen.

Aus dem Platz unter den besten drei wird wohl nichts

Denn natürlich überwogen auch beim Chef de Mission „Freude und Stolz“ über den Auftritt des Team D, begleitet jedoch von „einer kleinen Prise Ernüchterung“. Mit den Leistungen der deutschen Sportlerinnen und Sportler könne er sehr gut leben, meinte Olaf Tabor: „Ein Ziel war, die Zahl von 27 Medaillen, die wir vor vier Jahren gewonnen haben, zu wiederholen. Genau auf diesem Pfad sind wir unterwegs.“ Aus dem zweiten Vorhaben, im Medaillenspiegel unter die ersten drei Nationen zu kommen, wird es dagegen wohl nichts werden, weil es dafür zu wenige Olympiasieger gegeben hat. „Doch am Ende Rang vier oder fünf zu belegen“, meinte Tabor, „ist immer noch aller Ehren wert.“

Holt Bobpilot Johannes Lochner mit seinem Team auch im Vierer die Goldmedaille? Foto: IMAGO/GEPA pictures

Dass die Resonanz in der Heimat weit weniger positiv ausfällt? Dass viele Fans die Leistungen extrem kritisch sehen? Dass 70 Prozent aller Medaillen im Eiskanal gewonnen werden? „Mit dem, was wir bei den Winterspielen geleistet haben“, sagte Olaf Tabor, „müssen wir uns nicht verstecken.“ Ein Punkt, immerhin, tut dann doch ziemlich weh: die hohe Anzahl vierter Plätze.

Unsere Empfehlung für Sie

Freestyler ohne Medaille: Deshalb sieht Deutschland in den jungen Olympia-Disziplinen alt aus

Freestyler ohne Medaille Deshalb sieht Deutschland in den jungen Olympia-Disziplinen alt aus

Egal ob auf Skiern oder dem Snowboard: In der Halfpipe, im Slopestyle und auf der Big-Air-Schanze geht das deutsche Olympia-Team erneut leer aus – dafür gibt es Gründe.

Zwölf waren es bis zum Samstagmittag, alleine vier davon im Biathlon. „Keine Nation hat mehr“, sagte Olaf Tabor, „bei uns spielte sich das irgendwo zwischen Drama und Tragödie ab. Das schmerzt ungemein.“ Ein vierter Platz sei zwar immer noch ein „Weltklasse-Ergebnis“, trotzdem müsse man nach den Winterspielen „tiefer in die Analyse einsteigen“. Denn auch Olaf Tabor ist aufgefallen, dass andere Länder ihre Medaillenpotenziale erheblich öfter in tatsächliche Podestplätze ummünzen als die Deutschen. Dazu kommen Sportarten, in denen das Team D auch diesmal keine Rolle spielte. „Wir sind stolz auf unsere Leistungen im Eiskanal“, sagte Olaf Tabor, „aber es gibt zum Beispiel im Freestyle-Bereich Lücken, die wir dringend schließen müssen. Da haben wir nur wenige Athleten auf Top-Niveau.“

Vielleicht kommt es ja doch noch zu einer kritischeren Aufarbeitung. Sicher ist das allerdings nicht.

Weitere Themen

Olympische Winterspiele: Der aktuelle Medaillenspiegel bei Olympia 2026

Olympische Winterspiele Der aktuelle Medaillenspiegel bei Olympia 2026

Die Olympischen Winterspiele laufen und Deutschland hat bereits einige Medaillen gewonnen. Alle Infos zum aktuellen Medaillenspiegel.
Von Kai Winderl
DFB-Pokal Halbfinale 2026: Wann und wo läuft die Auslosung live im TV?

DFB-Pokal Halbfinale 2026 Wann und wo läuft die Auslosung live im TV?

Vier Manschaften stehen im Halbfinale des DFB-Pokals 2025/26. Wann werden die Paarungen ausgelost? Welcher Sender überträgt die Ziehung live im TV und Stream?
Von Kai Winderl
Olympia heute live im TV und Stream: Zeitplan und Entscheidungen am Samstag in der ARD und im ZDF

Olympia heute live im TV und Stream Zeitplan und Entscheidungen am Samstag in der ARD und im ZDF

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt. Hier erfahrt ihr, welche Wettbewerbe am 21. Februar 2026 anstehen und welcher Sender überträgt.
Von Kai Winderl
Olympische Winterspiele 2026: Liveblog: Das sind die deutschen Medaillenchancen am vorletzten Tag

Olympische Winterspiele 2026 Liveblog: Das sind die deutschen Medaillenchancen am vorletzten Tag

Benvenuti da Milano e Cortina! Bis zum 22. Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Unser Liveblog zeigt: Unsere Reporter sind ganz nah dran am Geschehen.
Von Amelie Schröer, Werner Gallbronner, Dirk Preiß und Jochen Klingovsky
Olympische Winterspiele 2026: Laura Nolte im Bob auf Goldkurs – Pistorius feuert an

Olympische Winterspiele 2026 Laura Nolte im Bob auf Goldkurs – Pistorius feuert an

Laura Nolte beginnt im Zweierbob bei Olympia mit Start- und Bahnrekord - und wird sofort von US-Rivalin Kaillie Armbruster Humphries gekontert. Doch Nolte hat eine Antwort.
Winterspiele 2026: Preuß beendet nach letztem Olympia-Rennen ihre Karriere

Winterspiele 2026 Preuß beendet nach letztem Olympia-Rennen ihre Karriere

Der Massenstart bei den Winterspielen ist das letzte Rennen in der langen Biathlon-Laufbahn von Franziska Preuß. Danach ist für die Weltmeisterin mit der aktiven Karriere Schluss.
Olympia 2026: Der Plan geht auf – Daniela Maier holt Gold und wird fast erdrückt

Olympia 2026 Der Plan geht auf – Daniela Maier holt Gold und wird fast erdrückt

Daniela Maier ist Deutschlands erste Olympiasiegerin im Skicross. Die 29-Jährige vom SC Urach hat damit Geschichte geschrieben – und einen lange gehegten Plan perfekt umgesetzt.
Von Dirk Preiß
DOSB-Chef zur Olympia-Bilanz: Ist der deutsche Wintersport nur noch im Eiskanal stark, Herr Fricke?

DOSB-Chef zur Olympia-Bilanz Ist der deutsche Wintersport nur noch im Eiskanal stark, Herr Fricke?

Das deutsche Olympia-Team bleibt hinter den Erwartungen zurück – auch hinter den eigenen. Trotzdem sagt DOSB-Chef Otto Fricke: „Ich bin mit dem Abschneiden zufrieden.“
Von Jochen Klingovsky und Dirk Preiß
Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen: Heimspiele vor vollen Hallen

Handball-Bundesliga TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen: Heimspiele vor vollen Hallen

Das Interesse steigt: Die Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen spielen an diesem Wochenende daheim vor über 5500 Zuschauern.
Von Jürgen Frey
Allianz MTV Stuttgart: Coach Bitter erteilt taktischen Spielchen eine Absage

Allianz MTV Stuttgart Coach Bitter erteilt taktischen Spielchen eine Absage

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart wollen an diesem Sonntag die Generalprobe beim VfB Suhl gewinnen. Sechs Tage später stehen sich die Teams dann im Pokalfinale gegenüber.
Von Henning Maak
Weitere Artikel zu Bilanz
 
 