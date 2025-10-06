Chef der Sparda-Bank BW „Wollen keinen Kunden im Regen stehen lassen“
Der jüngste IT-Wechsel hat den Kundenzuwachs bei der Sparda-Bank BW abgebremst. Bankchef Martin Buch sagt, was man heute anders machen würde und warum er am Filialnetz festhält.
Die Sparda-Bank Baden-Württemberg wappnet sich für die Zukunft und will ihre Position als Baufinanzierer Nummer 1 in Baden-Württemberg weiter ausbauen, wie Vorstandsvorsitzender Martin Buch sagt.