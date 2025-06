Jede fünfte Frau in Deutschland ist in den Wechseljahren. Für viele ist die Zeit mit Beschwerden verbunden. Wie Fasten helfen kann, erklärt die Chefärztin der Buchinger-Wilhelmi-Klinik.

Fasten in den Wechseljahren – ist das zu empfehlen? Nach Ansicht von Experten kann der temporäre Verzicht auf feste Nahrung viele Symptome lindern, die in dieser Zeit der hormonellen Umstellung auftreten. Nach Ansicht von Verena Buchinger-Kähler (39), Fastenexpertin und Chefärztin an der berühmten Buchinger-Wilhelmi-Klinik in Überlingen am Bodensee, ist das Fasten sogar ein Powertool, das körperlich wie mental hilft.