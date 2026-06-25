Chefarzt entlassen: Causa Ludger Staib - jetzt äußern sich das Klinikum Esslingen und die Stadt

Nachdem Ludger Staib, ehemals Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Esslingen, im April entlassen worden war, k amen schnell Vermutungen zu den Gründen auf. Vier ehemalige Chefärzte äußerten in einem Schreiben an Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopf, der gleichzeitig der Vorsitzende des Aufsichtsrats des Klinikums ist, die Vermutung, dass es bei der Entlassung von Staib um das Nichterreichen von Fallzahlen gegangen sei. Sie sprachen in ihrem Schreiben von „fadenscheinigen Begründungen“, die das Klinikum vorgeschoben habe, um sich von Staib zu trennen. Bislang hatte das Klinikum die Entlassung von Staib auf Anfragen nicht bestätigt, es wurde lediglich von „einem Chefarzt“ gesprochen, dessen Arbeitsverhältnis „aus zwingenden Gründen“ beendet werden musste.

Am Dienstag, 23. Juni, kam es zu einer öffentlichen Verhandlung zwischen Staib und dem Klinikum vor dem Arbeitsgericht Esslingen. Das Klinikum wirft Staib Pflichtverletzung vor. Konkret: Eine Frau dreimal operiert zu haben, obwohl diese den Wunsch geäußert hatte, nicht mehr von ihm operiert werden zu wollen. Dies sei in der Patientenakte vermerkt worden. Diesen Vermerk habe der Ex-Chefarzt überschrieben. Deswegen steht auch Aktenmanipulation im Raum. Laut Staibs Anwalt sei dies keine Absicht gewesen. Auch begründete er vor Gericht, warum die Operationen aus Staibs Sicht notwendig gewesen waren.

In einer gemeinsamen Presseerklärung von der Stadt als Trägerin und des Klinikums wird nun Stellung bezogen: „Die fristlose Kündigung beruht auf zwingenden Gründen. Die rechtliche Bewertung ist aus unserer Sicht eindeutig, der Sachverhalt ist umfassend dokumentiert. Aufsichtsrat und Betriebsrat waren ordnungsgemäß eingebunden. An dieser Bewertung und an unserer Position hat sich nichts geändert“, heißt es darin.

„Keinerlei Zusammenhang mit Fallzahlen“

Grund für die Kündigung seien ausschließlich individuelle Pflichtverletzungen. Details könne man ob des laufenden Verfahrens und wegen des Schutzes von Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden nicht nennen. Und weiter: „Wir betonen aber ausdrücklich, dass die Entscheidung in keinerlei Zusammenhang mit Fallzahlen oder der wirtschaftlichen Lage des Klinikums steht. Entsprechend verbreitete Spekulationen treffen nicht zu und weisen wir entschieden zurück.“ Man stelle die langjährigen Verdienste von Ludger Staib nicht in Abrede, aber „die festgestellten Pflichtverletzungen ließen keine andere Entscheidung zu“, so der Pressetext. „Gerade weil wir konsequent handeln, wenn der Wille und die Sicherheit von Patientinnen und Patienten oder Mitarbeitenden berührt sind, schützen wir das Vertrauen in unser Haus.“

Das Verfahren zur Nachbesetzung der Position von Ludger Staib laufe bereits. Falls es nicht zu einer Einigung zwischen den beiden Parteien kommt, wird der Prozess vermutlich im Januar forgesetzt.