Chefarzt entlassen: Causa Ludger Staib - jetzt äußern sich das Klinikum Esslingen und die Stadt

Nachdem Ludger Staib, ehemals Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Esslingen, im April entlassen worden war, k amen schnell Vermutungen zu den Gründen auf. Vier ehemalige Chefärzte äußerten in einem Schreiben an Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer, der gleichzeitig der Vorsitzende des Aufsichtsrats des Klinikums ist, die Vermutung, dass es bei der Entlassung von Staib um das Nichterreichen von Fallzahlen gegangen sei. Sie sprachen in ihrem Schreiben von „fadenscheinigen Begründungen“, die das Klinikum vorgeschoben habe, um sich von Staib zu trennen. Bislang hatte das Klinikum die Entlassung von Staib auf Anfragen nicht bestätigt, es wurde lediglich von „einem Chefarzt“ gesprochen, dessen Arbeitsverhältnis „aus zwingenden Gründen“ beendet werden musste.