In ihrer eigenen Partei ist Jette Nietzard in Ungnade gefallen – jetzt sucht die Chefin der Grünen Jugend einen neuen Job – und stellt konkrete Bedingungen.
14.08.2025 - 16:46 Uhr
Jette Nietzard, derzeit noch Vorsitzende der Grünen Jugend, ist auf der Suche nach einem neuen Job. Unter heftigen Vorwürfen gegen Mitglieder ihrer eigenen Partei hatte die 26-Jährige im Juli ihren Rückzug angekündigt. Sie will sich Mitte Oktober beim Bundeskongress der Grünen-Nachwuchsorganisation nicht erneut als sogenannte Bundessprecherin zur Wahl stellen. Doch die Jobsuche bereitet Nietzard gehörig Kopfzerbrechen, wie sie ihren Followern in einem TikTok-Video erklärt.