In ihrer eigenen Partei ist Jette Nietzard in Ungnade gefallen – jetzt sucht die Chefin der Grünen Jugend einen neuen Job – und stellt konkrete Bedingungen.

Jette Nietzard, derzeit noch Vorsitzende der Grünen Jugend, ist auf der Suche nach einem neuen Job. Unter heftigen Vorwürfen gegen Mitglieder ihrer eigenen Partei hatte die 26-Jährige im Juli ihren Rückzug angekündigt. Sie will sich Mitte Oktober beim Bundeskongress der Grünen-Nachwuchsorganisation nicht erneut als sogenannte Bundessprecherin zur Wahl stellen. Doch die Jobsuche bereitet Nietzard gehörig Kopfzerbrechen, wie sie ihren Followern in einem TikTok-Video erklärt.

Mit Äußerungen in sozialen Medien hatte die Nachwuchspolitikerin immer wieder Ärger und Unverständnis in den Reihen ihrer eigenen Partei ausgelöst. Skandale wie ihr Polizei-Hass-Pullover oder Gedankenspiele über „bewaffneten Widerstand“ gegen eine mögliche AfD-Regierung katapultierten Nietzard schließlich ins Aus.

Chefin der Grünen Jugend hat keine Lust auf 40 Stunden im Büro

Doch die Suche nach einer Anschlussbeschäftigung ist alles andere als leicht. Die gelernte Sozialarbeiterin wendet sich deswegen direkt an ihre mehr als 12 000 Follower auf TikTok – und nennt konkrete Vorstellungen. „Leute, sagt mal, ich bin ja auf Jobsuche, ab Oktober, November, Dezember so, mal gucken. Und es ist voll schwierig, weil ich hab jetzt so mega den Job gehabt, mit so Reisen und politisches Machen und Presse und dies das. Und jetzt, keine Ahnung, ich will nicht wieder 40 Stunden im Büro sitzen.“

Kretschmann hatte Nietzard zum Parteiaustritt aufgefordert. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Es gebe „voll die geilen Sachen, aber man weiß nichts davon“. Sie habe „übelst Bock“, könne sich Arbeit im Inland und im Ausland vorstellen. Nietzard wörtlich:„Ich kann mir alles vorstellen. Ich will alles machen. Alles gleichzeitig.“ Dann will sie von ihren Followern wissen „was so der geilste Shit ist, den man so machen kann“. Voraussetzung: Sie müsse dabei „Geld verdienen, das ist die einzige Bedingung“.

Sitzt Jette Nietzard bald an der Lidl-Kasse?

In den Kommentaren machen Nutzer allerhand Jobvorschläge – mal mehr, mal weniger ernst gemeint. „An der Kasse bei Lidl suchen die immer wieder jemanden“, schreibt ein User. Ein anderer meint: „Pflegefachkraft. Hast viel mit Menschen zu tun und siehst mal die andere Seite.“ Weitere Wortmeldungen: „In der Gebäudereinigung wird immer gesucht.“ Oder: „Restaurantfachleute werden gesucht. Wäre eine gute Erfahrung. Echtes Leben und so.“

Provozierte ihre eigene Partei: Grüne-Jugend-Chefin Jette Nietzard Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Doch auch Spott bleibt nicht aus. „Europa gegen Putin verteidigen“, heißt es beispielsweise in einem Beitrag. Mit hämischem Unterton schreibt ein weiterer Nutzer: „Ich will nicht 40 Stunden im Büro sitzen, ich will aber Geld verdienen. Am besten nur 20 Stunden für 4K Netto. Work-Life-Balance schmeckt.“

Von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird Nietzard wohl kein Empfehlungsschreiben für ihren neuen Arbeitgeber bekommen. Der Grünen-Landesvater hatte sie zum Parteiaustritt aufgefordert. „Ich verstehe überhaupt nicht, was die bei uns will“, begründete Kretschmann. Für die Positionen, die Nietzard vertrete, gebe es mit der Linken ein passendes Angebot im Parteienspektrum.