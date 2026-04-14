Union Berlin hat als erster Club eine Trainerin für seine Männermannschaft in der Bundesliga. Auf abfällige Kommentare reagieren die Eisernen scharf.
14.04.2026 - 08:25 Uhr
Nach der Beförderung von Marie-Louise Eta zur Cheftrainerin der Männer-Mannschaft hat sich der 1. FC Union Berlin energisch gegen sexistische und abfällige Kommentare in den sozialen Medien gewehrt. „Ich habe das mitbekommen, Aber ich weigere mich auch, das tatsächlich zu lesen und mich damit zu identifizieren oder mir irgendeinen Mist nur vor Augen zu führen“, sagte Geschäftsführer Horst Heldt bei einer Pressekonferenz der Eisernen.